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Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабека и Лачына

Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабека и Лачына 20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового
Армия
21 августа 2023 г. 09:40
Армяне обстреляли позиции армии Азербайджана в направлении Гедабека и Лачына

20 августа с 23:55 до 06:10 21 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Галакенд и Новоивановка Гедабекского района и Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, 21 августа с 06:20 до 08:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями армии Азербайджана в направлении Тартерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions come under fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Gədəbəy və Laçındakı mövqelərini atəşə tutub

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