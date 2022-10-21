Армяне обстреляли перевозящую снабжение технику Азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении обстреляли технику Азербайджанской армии, перевозящую снабжение.

Вооруженные силы Армении обстреляли технику Азербайджанской армии, перевозящую снабжение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Сообщается, что подразделения вооруженных сил Армении ночью 20 октября с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами обстреливали из оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, Зейлик и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района армянскими военными подразделениями был обстрелян один автомобиль марки "Камаз", перевозивший снабжение для азербайджанских подразделений.

Несмотря на повреждение техники, среди личного состава пострадавших нет.