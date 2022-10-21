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Армяне обстреляли перевозящую снабжение технику Азербайджанской армии

Армяне обстреляли перевозящую снабжение технику Азербайджанской армии Вооруженные силы Армении обстреляли технику Азербайджанской армии, перевозящую снабжение.
Армия
21 октября 2022 г. 10:59
Армяне обстреляли перевозящую снабжение технику Азербайджанской армии

Вооруженные силы Армении обстреляли технику Азербайджанской армии, перевозящую снабжение.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Сообщается, что подразделения вооруженных сил Армении ночью 20 октября с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечарского района, с перерывами обстреливали из оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, Зейлик и Моллабайрамлы Кяльбаджарского района.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района армянскими военными подразделениями был обстрелян один автомобиль марки "Камаз", перевозивший снабжение для азербайджанских подразделений.

Несмотря на повреждение техники, среди личного состава пострадавших нет.

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Версия на английском языке ФотоArmenia fires at military vehicle of Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Azərbaycan Ordusunun təminat daşıyan texnikasını atəşə tutub

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