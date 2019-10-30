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ГПС: Армяне обстреляли несколько газахских сел и боевые позиции Азербайджана

Армяне обстреляли несколько газахских сел и боевые позиции Азербайджан

С вечерних часов 29 октября на азербайджано-армянской государственной границе вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в направлении нескольких сел Газахского района и боевых позиций погранвойск Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), огневые точки вражеских подразделений были подавлены ответным огнем.

"В то же время заявляем, что сообщения армянских СМИ о нарушении режима прекращения огня со стороны Азербайджана полностью противоречат истине. Наши военнослужащие открыли огонь по вражеским позициям в ответ на провокацию армянской стороны. В отличие от вооруженных сил Армении наши военные не стреляли по населенным пунктам и не использовали оружие против гражданских лиц", - сообщили в ГПС.

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