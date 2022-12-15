О нас

Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд

Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд С 17:50 до 22:45 14 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечярского района, Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия
Армия
15 декабря 2022 г. 10:28
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд

С 17:50 до 22:45 14 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечярского района, Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зейлик Кяльбаджарского района, Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря в 08:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Kəlbəcər, Laçın və Xocavəndi atəşə tutub

Самое важное

Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03
Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан
14 декабря 2022 г. 10:25
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
К акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди подключаются все больше участников
14 декабря 2022 г. 10:08
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
Военнослужащие Внутренних войск пришли на помощь сотрудникам СМИ
13 декабря 2022 г. 16:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
Азербайджанский омбудсмен осудила попытку российских миротворцев помешать акции на дороге Лачын-Шуша
13 декабря 2022 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi