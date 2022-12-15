Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд

С 17:50 до 22:45 14 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечярского района, Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия

С 17:50 до 22:45 14 декабря подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа, Юхары Шорджа Басаркечярского района, Бурун Горисского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йеллиджа, Зейлик Кяльбаджарского района, Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, 15 декабря в 08:15 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей Армии в Ходжавендском направлении.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.