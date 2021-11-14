Армяне на госгранице предприняли очередную провокацию в направлении Лачына

С целью обострения ситуации в Лачинском районе армяно-азербайджанской границы вооруженные силы Армении предприняли новую провокацию.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Так, с утра 14 ноября наши подразделения наблюдали за сосредоточением группы личного состава и техники ВС Армении в направлении границы Лачынского района, а также за подготовкой к провокации.
В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны армян части Азербайджанской армии в этом направлении приняли неотложные меры.
В соответствии с оперативными условиями подразделениями Азербайджанской армии были проведены необходимые мероприятия по заранее определенному плану.
В результате военнослужащие противника были вынуждены покинуть этот район.
В настоящее время оперативная обстановка контролируется нашими войсками.
На прошлой неделе армянская сторона также пыталась устроить провокацию, разместив в Лачинском направлении государственной границы 60 военнослужащих, и потерпела фиаско.
Министерство обороны Азербайджана предупредило, что подобные провокации армянской стороны будут решительно пресекаться.
Военно-политическое руководство Армении должно положить конец авантюристским выпадам. Провокации армянской стороны свидетельствуют о незаинтересованности Армении в делимитации и демаркации государственной границы двух стран путем переговоров.
Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на армяно-азербайджанской государственной границе будет лежать на военно-политическом руководстве Армении.