Армия Азербайджана взяла на вооружение израильские противотанковые ракеты

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Транспортно-боевые Ми-17 азербайджанской армии получили на вооружение израильские противотанковые ракеты LAHAT с лазерной полуактивной системой наведения.

Как передает Report, об этом сообщается в блоге российского Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).

Как отмечается в публикации, Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком этого израильского комплекса в вертолётном варианте.

Вертолеты несут по две четырехзарядные пусковые установки ПТРК LAHAT и электронно-оптическую станцию обнаружения и наведения MOSP-3000D. Ракета LAHAT, калибром 105 мм, имеет длину 975 мм и вес 13,5 кг. Вес боевой части (кумулятивная тандемная) – 2,5 кг. Дальность выстрела в вертолетном варианте – около 13 км. Вертолетный вариант ракеты был представлен на рынке в 2004 году.