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Армия Азербайджана очистила до 600 га освобожденных территорий от мин в мае

Армия Азербайджана очистила до 600 га освобожденных территорий от мин в мае В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в мае текущего года было полностью очищено от мин до 600 гектаров земли.
Армия
24 мая 2023 г. 11:22
Армия Азербайджана очистила до 600 га освобожденных территорий от мин в мае

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях в мае текущего года было полностью очищено от мин до 600 гектаров земли.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На сегодняшний день инженерно-сапёрными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 30420 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено и уничтожено 10206 единиц противопехотных, 2580 единиц противотанковых и 10446 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, в целях поддержания путей эвакуации в исправном состоянии, обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобилей и колонн боевой техники, в мае 2023 года при взаимодействии инженерных подразделений Азербайджанской Армии с соответствующими государственными структурами от снежного покрова было очищено, в целом, 830 км дорог.

Отметим, что основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

На освобожденных территориях продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов, ведутся также иные надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu ay Azərbaycan Ordusu azad edilmiş ərazilərdə 600 hektaradək sahəni minalardan təmizləyib

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