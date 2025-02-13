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Армения во время войны нанесла Азербайджанской армии ущерб на сумму свыше 908 млн манатов

Армения во время войны нанесла Азербайджанской армии ущерб на сумму свыше 908 млн манатов В ходе войны арсеналу обороны азербайджанской армии был нанесен ущерб на сумму более 908 млн манатов.
Армия
13 февраля 2025 г. 20:45
Армения во время войны нанесла Азербайджанской армии ущерб на сумму свыше 908 млн манатов

В ходе армяно-азербайджанской войны Азербайджанской Армии нанесен ущерб на сумму более 908 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня в ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

На процессе было отмечено, что в период агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана было уничтожено, приведено в негодность и захвачено военное имущество оборонного арсенала азербайджанской армии, таким образом причинен умышленный материальный ущерб на сумму более 908 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Müharibə dövründə Azərbaycan Ordusunun arsenalına 908 milyon manatdan artıq məbləğdə maddi ziyan vurulub

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