Армения во время войны нанесла Азербайджанской армии ущерб на сумму свыше 908 млн манатов

В ходе войны арсеналу обороны азербайджанской армии был нанесен ущерб на сумму более 908 млн манатов.

В ходе армяно-азербайджанской войны Азербайджанской Армии нанесен ущерб на сумму более 908 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено сегодня в ходе судебного процесса по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

На процессе было отмечено, что в период агрессивной войны, развязанной Арменией против Азербайджана было уничтожено, приведено в негодность и захвачено военное имущество оборонного арсенала азербайджанской армии, таким образом причинен умышленный материальный ущерб на сумму более 908 млн манатов.