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Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана

Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана В результате обстрела с позиций подразделений вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Зод Басаркечярского района, был ранен военнослужащий Азербайджанской армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу
Армия
1 сентября 2023 г. 10:12
Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана

В результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий армии Азербайджана Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была оказана первая помощь, и он был транспортирован в военно-медицинское учреждение.

"В настоящее время продолжается обстрел наших позиций в указанном направлении. Наши подразделения принимают ответные меры.

Вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - заявили в Минобороны Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani soldier wounded in Armenian provocation on border
Версия на азербайджанском языке Ermənistan sərhəddə təxribat törədib, Azərbaycan Ordusunun hərbçisi yaralanıb

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