Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана

В результате обстрела с позиций подразделений вооруженных сил Армении, расположенных в направлении поселка Зод Басаркечярского района, был ранен военнослужащий Азербайджанской армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу

В результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий армии Азербайджана Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была оказана первая помощь, и он был транспортирован в военно-медицинское учреждение.

"В настоящее время продолжается обстрел наших позиций в указанном направлении. Наши подразделения принимают ответные меры.

Вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - заявили в Минобороны Азербайджана.