Армения совершила провокацию на границе, ранен военнослужащий армии Азербайджана

В результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий армии Азербайджана Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны.
Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была оказана первая помощь, и он был транспортирован в военно-медицинское учреждение.
"В настоящее время продолжается обстрел наших позиций в указанном направлении. Наши подразделения принимают ответные меры.
Вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - заявили в Минобороны Азербайджана.