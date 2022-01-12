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Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном

Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской арми
Армия
12 января 2022 г. 10:53
Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном

Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении сел Зайлик, Йеллиджа Кяльбаджарского района. Также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района, были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии был дан адекватный и соразмерный ответ.

"Потерь в рядах Азербайджанской армии с точки зрения личного состава и военной техники нет. В настоящее время в указанных направлениях относительно спокойно. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.

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