Армения прошлой ночью вновь совершила провокации на госгранице с Азербайджаном

Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской арми

Подразделения Вооруженных сил Армении с 23:20 11 января до 05:10 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении сел Зайлик, Йеллиджа Кяльбаджарского района. Также с позиций, расположенных в направлении сел Чинарлы, Муганджыг Шамшаддинского района, были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в направлении населенных пунктов Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Коханаби и Асрик Джырдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве отметили, что во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии был дан адекватный и соразмерный ответ.

"Потерь в рядах Азербайджанской армии с точки зрения личного состава и военной техники нет. В настоящее время в указанных направлениях относительно спокойно. Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - говорится в сообщении.