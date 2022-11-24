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Армения продолжает минировать территории Азербайджана

Армения продолжает минировать территории Азербайджана Сегодня Армения, как и на протяжении последних 30 лет, продолжает минировать территории Азербайджана.
Армия
24 ноября 2022 г. 16:47
Армения продолжает минировать территории Азербайджана

Сегодня Армения, как и на протяжении последних 30 лет, продолжает минировать территории Азербайджана.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он напомнил, что согласно международному праву, после окончания войны Армения должна передать Азербайджану карты минных полей:

"Те карты, которые Армения передала Азербайджану с участием тех или иных государств, были неточными. По этой причине около 270 азербайджанцев подорвались на минах, 45 из них погибли. Мины, обнаруженные в эти дни на вершине Сарыбаба, подтверждают, что армяне и сегодня минируют территории Азербайджана на путях снабжения азербайджанской армии, в отдельно взятых местах".

Депутат отметил, что все это происходило на глазах российских миротворческих сил, временно дислоцированных на территории Азербайджана:

"Миротворческие силы никак не реагируют на этот вопрос. Азербайджан вынужден принять меры. Это право Азербайджана. Если Армения нарушает международное право, устанавливает мины, то Азербайджан имеет право принять определенные меры. В целом, Армения должна положить конец провокациям, а российские миротворцы должны контролировать ситуацию. В противном случае Азербайджан вправе предпринять соответствующие шаги для защиты здоровья граждан, обеспечения безопасности военных от мин и защиты путей снабжения. В нынешней ситуации он вынужден это сделать".

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan Azərbaycan ərazilərinin minalanmasını davam etdirir" - RƏY

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