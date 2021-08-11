Армения перебрасывает свои войска на территорию Азербайджана

Не был обеспечен полный вывод армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, что предусмотрено подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской

Не был обеспечен полный вывод армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, что предусмотрено подписанным 10 ноября 2020 года президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении трехсторонним заявлением.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"В последнее время Армения, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, перебрасывает личный состав своих вооруженных сил на территорию Азербайджана, где временно дислоцированы миротворческие силы Российской Федерации, размещает новые посты близ населенных пунктов Мухтаркенд и Шушакенд, а также на территориях к востоку от административных границ Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия предпринимает адекватные меры, не допуская подобных явлений.

Армянская сторона намеренно прибегает к такого рода провокациям для эскалации ситуации. Все это происходит на фоне безответственного и провокационного призыва нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна о применении армянской армией силы любыми средствами. Напомним, что бывший министр обороны Армении Давид Тоноян также выступал с провокационной военной доктриной под названием "Новые войны, новые территории". Его позорная участь общеизвестна.

Со стороны Азербайджанской армии будет обеспечено принятие всех адекватных действий.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления, российский миротворческий контингент должен положить конец размещению вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы", - говорится в заявлении.