Армения обстреляла позиции Азербайджанской армии в Дашкесане и Кяльбаджаре

20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направл

20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.