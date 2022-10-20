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Армения обстреляла позиции Азербайджанской армии в Дашкесане и Кяльбаджаре

Армения обстреляла позиции Азербайджанской армии в Дашкесане и Кяльбаджаре 20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направл
Армия
20 октября 2022 г. 19:49
Армения обстреляла позиции Азербайджанской армии в Дашкесане и Кяльбаджаре

20 октября с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Armenia fires at positions of Azerbaijani Army in Dashkasan, Kalbajar districts
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Daşkəsən və Kəlbəcərdəki mövqelərini atəşə tutub

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