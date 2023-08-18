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ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении

ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении 18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.
Армия
18 августа 2023 г. 14:16
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации с целью усиления своих позиций, находящихся в противоположном позициям Азербайджанской армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях.

Подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые меры с целью предотвращения незаконной передислокации.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions in Kalbajar come under fire 
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər istiqamətində mövqelərini atəşə tutub

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