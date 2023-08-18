ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района.

18 августа в 10:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры.



Кроме того, с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку передислокации с целью усиления своих позиций, находящихся в противоположном позициям Азербайджанской армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях.



Подразделениями Азербайджанской армии были приняты необходимые меры с целью предотвращения незаконной передислокации.