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Официальный представитель АП: Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений

Официальный представитель АП: Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений "Освобождение азербайджанских территорий создало новые возможности для поиска пропавших без вести. Массовые захоронения были обнаружены в Эдилли и Фаррухе. Во-вторых, диалог завершен, и Азербайджан также ведет переговоры с Арменией по поводу пропав
Армия
30 августа 2022 г. 11:26
Официальный представитель АП: Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений

Освобождение азербайджанских территорий создало новые возможности для поиска пропавших без вести.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий сектором администрации президента Азербайджана Габиб Микаиллы на конференции "Установление личности без вести пропавших - гуманитарный подход", организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международным комитетом красного креста.

"Массовые захоронения были обнаружены в Эдилли и Фаррухе. Во-вторых, диалог завершен, и Азербайджан также ведет переговоры с Арменией по поводу пропавших без вести лиц. Вопрос пропавших без вести лиц был включен в повестку дня переговоров в Брюсселе", отметил Габиб Микаиллы.

По его словам, Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений, поскольку опасается, что случаи, связанные с массовым убийствами пропавших без вести, могут быть квалифицированы как военное преступление:
"Минная опасность также препятствует расследованию этих случаев. Со следующего месяца совместно с МККК будут предприняты шаги в этом направлении".

Официальный представитель АП отметил, что МККК зарегистрировал 37 азербайджанцев как пропавших без вести, однако сведений о дальнейшей судьбе этих граждан на настоящий момент нет: "Я призываю МККК расследовать эти вопросы. Возможно есть необходимость в специальном докладчике ООН в этой области. Этот докладчик может заниматься вопросами пропавших без вести не только в Азербайджане и Армении, но и во всем мире".

По словам Г.Микаиллы, искреннее желание Армении сотрудничать с Азербайджаном в этой области могло бы быть самым эффективным решением.

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Версия на английском языке Armenia doesn't provide Azerbaijan with information on location of mass graves
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Ermənistan kütləvi məzarlıqların yeri barədə məlumatları təqdim etmir"

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