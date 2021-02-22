Армения не нашла оружия для показа на международной оборонной выставке

Армянское оружие все еще находится в Москве

Армянская сторона приняла участие в открытии стартовавшей минувшим днем в столице ОАЭ, Абу-Даби, крупнейшей международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021, однако ее стенд остался пустым.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на аренду стенда была потрачена крупная сумма из госбюджета, однако демонстрация экспонатов оказалась невозможной.

По информации, причиной этому послужила неумелость министерства высокотехнологической промышленности во главе с Акопом Аршакяном. Министерству не удалось организовать доставку оружия на выставку. Сообщается, что армянское оружие все еще находится в Москве.

В день открытия страны-участники демонстрировали оружие, пока Армения довольствовалась раздачей буклетов.