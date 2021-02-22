О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армения не нашла оружия для показа на международной оборонной выставке

Армения не нашла оружия для показа на международной оборонной выставке Армянское оружие все еще находится в Москве
Армия
22 февраля 2021 г. 12:06
Армения не нашла оружия для показа на международной оборонной выставке
0 : 00
0 : 00

Армянская сторона приняла участие в открытии стартовавшей минувшим днем в столице ОАЭ, Абу-Даби, крупнейшей международной выставке оборонной промышленности IDEX-2021, однако ее стенд остался пустым.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на аренду стенда была потрачена крупная сумма из госбюджета, однако демонстрация экспонатов оказалась невозможной.

По информации, причиной этому послужила неумелость министерства высокотехнологической промышленности во главе с Акопом Аршакяном. Министерству не удалось организовать доставку оружия на выставку. Сообщается, что армянское оружие все еще находится в Москве.

В день открытия страны-участники демонстрировали оружие, пока Армения довольствовалась раздачей буклетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan beynəlxalq müdafiə sərgisində nümayiş etdirmək üçün silah tapmayıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi