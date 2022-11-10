Стратег Второй карабахской войны – Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев - МНЕНИЕ

11:48

Стратегом Второй карабахской войны является Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, а исполнителем этой стратегии – азербайджанский солдат и азербайджанский народ.

Об этом Report заявил военный эксперт Адалят Вердиев, добавив, что в результате победы Азербайджана в Отечественной войне армянская армия превратилась в армию дезертиров.

По словам А. Вердиева, Азербайджан впервые за последние несколько веков вернул свои утраченные территории. "Впервые после шаха Исмаила Хатаи именно президент Ильхам Алиев золотыми буквами вписал свое имя в нашу историю, вернув принадлежащие Азербайджану земли под контроль нашего народа. А благодаря подписанной между Азербайджаном и Турцией Шушинской декларации стало возможно преобразование Совета сотрудничества тюркоязычных государств в полноправную организацию", - отметил он.

По мнению эксперта, начавшуюся 27 сентября 2020 года и продолжавшуюся 44 дня Отечественную войну можно разделить на несколько основных этапов. Первый - это прорыв передовой, выведение из строя системы противовоздушной обороны противника, освобождение шести сел Джебраильского и Физулинского районов.

"Линия обороны противника состояла из создаваемых более 25 лет инженерных сооружений, так называемых "линий обороны Оганяна". Наша армия всего за восемь часов выполнила самую сложную задачу войны - прорвала эту линию и первый эшелон обороны противника", - сказал А.Вердиев.

По словам эксперта, затем Азербайджанская армия не только предотвратила ввод в бой резервных сил противника, но и одновременно освободила прилегающие к Карабаху Джебраильский и Физулинский районы, а также поселок Гадрут. "Тем самым ускорилось отступление вооруженных формирований врага, в армянской армии стало расти число дезертиров, расширилась наиболее опасная для армянских сил зона боевых действий", - заявил он.

А.Ведиев также сообщил, что на последнем, третьем, этапе операции спецназ ВС Азербайджана реализовал блестящую операцию по освобождению города Шуша: "В результате Азербайджанская армия совершила большой подвиг в 44-дневной Отечественной войне, проведя самые быстрые и эффективные боевые операции в XXI веке".