Арестовано должностное лицо минобороны Азербайджана

Арестовано должностное лицо министерства обороны Азербайджана.

Арестовано должностное лицо министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Отмечается, что поскольку имелись обоснованные подозрения в том, что будучи должностным лицом Алиев Алы Исраил оглу, работавший бухгалтером в Н-ской воинской части министерства обороны, в сговоре с группой лиц лично вымогал и получал крупные суммы для себя и третьих лиц, ему было предъявлено обвинение по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, и по решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

"В настоящее время в Следственном управлении Военной прокуратуры Азербайджанской Республики продолжается следствие, в соответствии с требованиями законодательства проводится всестороннее, полное и объективное расследование всех фактов по делу, и будет обеспечена их правовая оценка", - подчеркивается в заявлении.