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Апрельская победа заложила основу разгрома армянской армии

Апрельская победа заложила основу разгрома армянской армии "Апрельские бои заложили основу для разгрома армянской армии в 44-дневной войне. Эти бои также развеяли миф о несокрушимости армянской армии, распространяемый и пропагандируемый ее покровителями".
Армия
1 апреля 2023 г. 12:04
Апрельская победа заложила основу разгрома армянской армии

"Апрельские бои заложили основу для разгрома армянской армии в 44-дневной войне. Эти бои также развеяли миф о несокрушимости армянской армии, распространяемый и пропагандируемый ее покровителями".

Об этом в интервью Report сказал майор Азербайджанской Армии Агшин Гасымов.

По его словам, 2 апреля 2016 года армянские вооруженные силы совершили более масштабные провокации:

"Каждый раз при виде наших оккупированных территорий издалека у меня разрывалось сердце. 2 апреля был отдан приказ о пресечении полномасштабной провокации противника. Мы выполнили боевое задание небольшими силами. Всего за несколько минут преодолели оборонительный барьер, который враг создавал годами. Мы захватили высоту Леле-Тепе и несколько армянских постов. Очень печально, что в этих боях погибли дорогие мне люди - Национальный герой Азербайджана, полковник-лейтенант спецназа Мурад Мирзоев и прапорщик Панджали Теймуров. Но именно благодаря этим героям был заложен фундамент победы".

Участник Апрельских боев военнослужащий спецназа ВМС Министерства обороны Махир Мамедов (фамилия условная - ред.) отметил, что со 2 апреля азербайджанская армия начала активные боевые действия на Тапгарагоюнлу-Талышском направлении:

"Нашей главной целью было освободить Талышские высоты и установить контроль над важнейшими дорогами, проходящими через эти высоты. 4 апреля мы захватили несколько важных высот. Мой боевой товарищ мичман Русиф Агаев геройски погиб в боях, а Яшар Агаев был тяжело ранен".

По словам майора ВВС Бахмана Эйбалыева, в те дни применялась современная техника из арсенала Азербайджанской армии:

"Эти бои доказали, что заявления президента Ильхама Алиева о восстановлении территориальной целостности, сделанные им до событий, были не просто словами. Мир понял, что Армения бессильна во всех сферах и небоеспособна".

Майор Министерства обороны Рамиз Абдуллаев сказал, что Апрельские бои доказали врагам и всему миру, что азербайджанский народ и армия готовы на любые жертвы для освобождения Карабаха от оккупации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAprel qaziləri: "Aprel qalibiyyəti Ermənistan ordusunun darmadağınının əsasını qoydu"

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