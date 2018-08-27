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    Анжей Каспршик проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 28 августа  на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга. 

    Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

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