Анкара и Баку будут сотрудничать в создании турецкого истребителя пятого поколения

Турция и Азербайджан договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan.

Турция и Азербайджан договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на TRT Haber.

Сообщается, что эта договоренность будет официально оформлена двусторонним соглашением, которое планируется подписать в рамках проходящей в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2023).

Газета Yeni Shafaq в этой связи отмечает, что участие Баку в проекте следует рассматривать в качестве важного шага в модернизации ВВС Азербайджана, оснащенных российскими самолетами Миг-29.

По данным портала Defence Turk, специализирующегося на тематике ВПК, в проекте создания турецкого истребителя также может принять участие Украина.

Истребитель пятого поколения Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что первый полет он совершит в текущем году, а в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит состоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.