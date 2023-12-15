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Анар Керимов: Саперы используют современное оборудование при разминировании территорий

Анар Керимов: Саперы используют современное оборудование при разминировании территорий Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны обезвреживают на освобожденных территориях не только мины, произведенные в Армении, но и самодельные взрывные устройства.
Армия
15 декабря 2023 г. 16:56
Анар Керимов: Саперы используют современное оборудование при разминировании территорий

Специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны обезвреживают на освобожденных территориях не только мины, произведенные в Армении, но и самодельные взрывные устройства.

Об этом Report сообщил начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов.

По его словам, мины и взрывные устройства либо сжигают, либо подрывают на безопасном участке.

"Разминирование - очень сложный процесс, в который наряду с саперами вовлечены современные технические средства и специально обученные собаки. Азербайджанская армия получила из Турции 20 дистанционно управляемых машин для разминирования. Наши саперы используют самое современное оборудование. Перед разминированием на участке проводится мониторинг. Затем мы решаем, как будет проводиться разминирование, какие инструменты следует использовать" - сказал Керимов.

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Версия на азербайджанском языке MN rəsmisi: “Zərərsizləşdirilmiş partlayıcılar arasında kustar üsulla hazırlananlar da var”

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