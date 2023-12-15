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Анар Эйвазов: Дорога, через которую проходила мифологизированная  Арменией "линия Оганяна", очищается от мин

Анар Эйвазов: Дорога, через которую проходила мифологизированная  Арменией "линия Оганяна", очищается от мин Дорога Тертер - Агдере, через которую проходила мифологизированная Арменией "линия Оганяна", очищается от мин.
Армия
15 декабря 2023 г. 16:46
Анар Эйвазов: Дорога, через которую проходила мифологизированная  Арменией линия Оганяна, очищается от мин

Дорога Тертер - Агдере, через которую проходила мифологизированная Арменией "линия Оганяна", очищается от мин.

Об этом Report сказал начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана, полковник Анар Эйвазов.

По его словам, дорога Тертер - Агдере - это дорога в направлении населенных пунктов, освобожденных после проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий.

"За 30 лет оккупации на этой дороге были размещены боевые позиции, через нее проходила мифологизированная Арменией "линия Оганяна". На этих территориях довольно много мин. Также в период оккупации здесь располагались боевые позиции сепаратистов", - сказал А. Эйвазов.

Он отметил, что после того, как позиции были очищены от сепаратистов, в эксплуатацию были введены коммуникационные линии.

"В настоящее время эта дорога разминирована и введена в эксплуатацию для движения транспорта, однако прилегающая территория очищена от мин не полностью", - добавил начальник пресс-службы МО.

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Версия на английском языке Anar Eyvazov: Tartar-Aghdara road is being cleared of mines
Версия на азербайджанском языке Anar Eyvazov: "Mifləşdirilmiş "Ohanyan səddi"nin keçdiyi yol minalardan təmizlənir"

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