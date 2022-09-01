Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня

Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня

Подразделениями материально-технического обеспечения азербайджанской армии в настоящее время осуществляются мероприятия по улучшению бытовых условий военнослужащих подразделений, дислоцированных на контролируемых территориях: городе Лачын, селах Забух и С

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