Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня

Подразделениями материально-технического обеспечения азербайджанской армии в настоящее время осуществляются мероприятия по улучшению бытовых условий военнослужащих подразделений, дислоцированных на контролируемых территориях - городе Лачын, селах Забух и Сус.
Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
"Мы уверены, что благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в кратчайшие сроки будут доведены до высокого уровня социально-бытовые условия наших военнослужащих", - отметил представитель МО.