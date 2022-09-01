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Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня

Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня Подразделениями материально-технического обеспечения азербайджанской армии в настоящее время осуществляются мероприятия по улучшению бытовых условий военнослужащих подразделений, дислоцированных на контролируемых территориях: городе Лачын, селах Забух и С
Армия
1 сентября 2022 г. 12:41
Анар Эйвазов: Бытовые условия военнослужащих в Лачыне, Забухе и Сусе будут доведены до высокого уровня

Подразделениями материально-технического обеспечения азербайджанской армии в настоящее время осуществляются мероприятия по улучшению бытовых условий военнослужащих подразделений, дислоцированных на контролируемых территориях - городе Лачын, селах Забух и Сус.

Как сообщает командированный в Лачын корреспондент Report, об этом рассказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"Мы уверены, что благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в кратчайшие сроки будут доведены до высокого уровня социально-бытовые условия наших военнослужащих", - отметил представитель МО.

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Версия на азербайджанском языке Anar Eyvazov: "Qısa müddətdə Laçın şəhəri, Zabux və Susdakı hərbçilərin məişət şəraiti yüksək səviyyəyə çatdırılacaq"

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