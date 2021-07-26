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ANAMA: За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 220 га территории

ANAMA: За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 220 га территории Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Армия
26 июля 2021 г. 17:23
ANAMA: За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 220 га территории

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 19 по 24 июля были обнаружены и обезврежены 124 противопехотные, 16 противотанковых мин и 541 неразорвавшийся боеприпас.

За этот период территория площадью 220 гектаров была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке ФотоANAMA: 220 hectares cleared of mines and unexploded ordnance during last week
Версия на азербайджанском языке ФотоBir həftədə 220 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib

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