ANAMA: За неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 220 га территории

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 19 по 24 июля были обнаружены и обезврежены 124 противопехотные, 16 противотанковых мин и 541 неразорвавшийся боеприпас.

За этот период территория площадью 220 гектаров была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.