ANAMA: Масса взрывчатого вещества разорвавшейся в Кяльбаджаре мины составляет 7,5 кг

В состав мины, разорвавшейся в селе Чыраг Кяльбаджарского района, входит 7,5 кг взрывчатого вещества

Масса взрывчатого вещества мины, разорвавшейся в селе Чыраг Кяльбаджарского района, составляет 7,5 кг.

Как передает командированный в Кяльбаджар корреспондент Report, об этом сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Рафик Джабраилов сказал журналистам.

Он отметил, что в настоящее время территория загрязнена минами и крайне опасна: "Мы осмотрели место взрыва, собрали улики. По предварительной версии, на территории предположительно разорвалась противотанковая мина типа ТМ-62М. Изъятые нами с территории улики также напоминают обломки противотанковой мины ТМ-62М".

"Хочу также отметить, что противотанковая мина ТМ-62М детонирует под давлением, масса ее взрывчатого вещества составляет 7,5 кг. В настоящее время место происшествия охраняется", - подчеркнул сотрудник ANAMA.

Напомним, что сегодня министерство обороны Азербайджана организовало поездку журналистов в Кяльбаджар, где накануне на минах подорвались 8 человек - гражданские лица и военнослужащие.