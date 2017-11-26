АНАМА: В общей сложности обнаружено 7525 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Из центр управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям в национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Гушгара Гёйгёльского района обнаружена одна мина.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, специальная оперативная группа быстрого реагирования направилась на данный участок.

Специалисты агентства провели осмотр на берегу реки Гошгар, в результате срочных и неотложных оперативно-розыскных мероприятий мин и невзорвавшихся боеприпасов обнаружено не было, найдена и изъята часть противогаза. На участке площадью 500 кв.м. вокруг места нахождения части противогаза был проведен осмотр. Дополнительных опасных предметов и устройств обнаружено не было

В общей сложности, с 1 января по 25 ноября агентство осмотрело различные районы и города страны и обнаружило и обезвредило 7 525 единицу невзорвавшихся боеприпасов, 204 противотанковые и 34 противопехотные мины. Проверено 4 974 592 кв.м. территории.