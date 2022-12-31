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ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 12 313 мин

ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 12 313 мин Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнаружило за этот год 12 313 мин на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
31 декабря 2022 г. 13:38
ANAMA: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 12 313 мин

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнаружило за этот год 12 313 мин на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ANAMA.

В январе-декабре текущего года в Тертере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ходжавенде, Лачыне, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане было обнаружено и обезврежено 8 780 противопехотных, 4 133 противотанковых мин и 14 950 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 41 915,77 гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Bu il azad edilmiş ərazilərdə 12 313 mina aşkarlanıb"

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