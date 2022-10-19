ANAMA: Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования

"Армяне умышленно разбросали на заминированных территориях большое количество металлолома и гвоздей".

"Армяне умышленно разбросали на заминированных территориях большое количество металлолома и гвоздей".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Председатель Агентства отметил, что азербайджанские саперы столкнулись в процессе разминирования с еще одним гнусным поступком армян.

"Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования освобожденных территорий", - добавил глава Агентства.