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ANAMA: Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования

ANAMA: Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования "Армяне умышленно разбросали на заминированных территориях большое количество металлолома и гвоздей".
Армия
19 октября 2022 г. 17:45
ANAMA: Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования

"Армяне умышленно разбросали на заминированных территориях большое количество металлолома и гвоздей".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Председатель Агентства отметил, что азербайджанские саперы столкнулись в процессе разминирования с еще одним гнусным поступком армян.

"Разбросанный армянами металлолом затрудняет процесс разминирования освобожденных территорий", - добавил глава Агентства.

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Версия на английском языке Chairman of ANAMA: Armenians scattered large amount of metal debris in mined areas
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: “Ermənilər minaladıqları ərazilərə xeyli miqdarda metal qırıntıları, mismar qalıqları səpiblər”

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