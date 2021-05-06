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ANAMA приобретет новую технику в Турции и других странах

ANAMA приобретет новую технику в Турции и других странах "В настоящее время специалисты агентства обмениваются мнениями в этом направлении"
Армия
6 мая 2021 г. 14:03
ANAMA приобретет новую технику в Турции и других странах
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"Продолжаются работы Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) по доставке в страну новой техники".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил начальник отдела исследований и очистки территорий Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Он сказал, что имеется несколько предложений относительно того, в каких странах будет приобретаться техника. По словам представителя агентства, новую технику планируется закупить у братской Турции, а также у компаний других стран.

"В настоящее время специалисты агентства обмениваются мнениями в этом направлении, в ближайшее время общественности будет предоставлена информация", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA Türkiyədən və digər ölkələrdən yeni texnikalar alacaq

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