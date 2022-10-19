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ANAMA: На освобожденных территориях от мин очищены 56 573 гектаров

ANAMA: На освобожденных территориях от мин очищены 56 573 гектаров С ноября 2020 года по октябрь этого года на освобожденных от оккупации территориях от мин всего очищена площадь в 56 573 гектаров.
Армия
19 октября 2022 г. 16:38
ANAMA: На освобожденных территориях от мин очищены 56 573 гектаров

С ноября 2020 года по октябрь этого года на освобожденных от оккупации территориях от мин всего очищена площадь в 56 573 гектаров.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в рамках панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и национальных правозащитных институтов.

Он отметил, что в этом году от мин планируется очистить 40 тыс. гектаров территории:

"Сейчас 36 тыс. гектаров из указанной территории очищено, до конца года завершится полная очистка предусмотренной территории".

В.Сулейманов подчеркнул, что годовой план по разминированию планируется увеличить до 65 тыс. гектаров.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: “Azad edilmiş ərazilərdə 56 573 hektar yer minalardan təmizlənib”

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