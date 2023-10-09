ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 98 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

На прошлой неделе сотрудниками Агентства на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 67 противотанковых мин и 31 противопехотная мина.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 426,5 га.