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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 98 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 98 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
9 октября 2023 г. 14:57
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 98 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

На прошлой неделе сотрудниками Агентства на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены и обезврежены 67 противотанковых мин и 31 противопехотная мина.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 426,5 га.

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Версия на английском языке Another 98 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə daha 98 mina aşkarlanıb

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