ANAMA: На освобожденных территориях обнаружено еще 309 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 22 по 27 августа в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 240 противопехотных мин, 69 противотанковых и 81 неразорвавшийся боеприпас.

В результате территория площадью 731 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.