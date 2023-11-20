ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 мина
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 минаАгентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".
С 13 по 19 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 14 противотанковых и 57 противопехотных мин и 1 582 неразорвавшихся боеприпаса.
В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 737,7 га.
Weekly informative report about the areas released and the items found during the humanitarian #demining operations conducted in the recently liberated territories by the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan (13.11.2023 - 19.11.2023) pic.twitter.com/KzYRvtsZ3q