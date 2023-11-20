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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 мина

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 мина Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
20 ноября 2023 г. 13:37
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 13 по 19 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 14 противотанковых и 57 противопехотных мин и 1 582 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 737,7 га.

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Версия на английском языке Another 71 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə ötən həftə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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