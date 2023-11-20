ANAMA: На освобожденных территориях обнаружена еще 71 мина

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на странице ANAMA в социальной сети "Х".

С 13 по 19 ноября на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и обезврежены 14 противотанковых и 57 противопехотных мин и 1 582 неразорвавшихся боеприпаса.

В течение прошлой недели от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 737,7 га.