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ANAMA и МВД предупредили население об опасности

ANAMA и МВД предупредили население об опасности Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) и Министерство внутренних дел страны в очередной раз призывают жителей не прикасаться к неизвестным и подозрительным вещам, в особенности детей - не прикасаться руками к незнакомым о
Армия
1 января 2021 г. 19:21
ANAMA и МВД предупредили население об опасности

Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) и Министерство внутренних дел страны в очередной раз призывают жителей не прикасаться к неизвестным и подозрительным вещам, в особенности детей - не прикасаться руками к незнакомым объектам, и незамедлительно связаться с соответствующими органами по номеру “102”.

Как передает Report, принимая во внимание, что на освобожденных от оккупации и подвергшихся обстрелу со стороны врага территориях Азербайджана полно мин, неразорванных снарядов, установок с взрывчатым веществом, гражданам запрещено посещать эти земли до тех пор, пока не будут созданы условия для безопасных визитов.

“Очень просим вас не посещать указанные территории”, - говорится в совместном заявлении.

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