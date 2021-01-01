ANAMA и МВД предупредили население об опасности

Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) и Министерство внутренних дел страны в очередной раз призывают жителей не прикасаться к неизвестным и подозрительным вещам, в особенности детей - не прикасаться руками к незнакомым о

Национальное агентство Азербайджана по разминированию территорий (ANAMA) и Министерство внутренних дел страны в очередной раз призывают жителей не прикасаться к неизвестным и подозрительным вещам, в особенности детей - не прикасаться руками к незнакомым объектам, и незамедлительно связаться с соответствующими органами по номеру “102”.

Как передает Report, принимая во внимание, что на освобожденных от оккупации и подвергшихся обстрелу со стороны врага территориях Азербайджана полно мин, неразорванных снарядов, установок с взрывчатым веществом, гражданам запрещено посещать эти земли до тех пор, пока не будут созданы условия для безопасных визитов.

“Очень просим вас не посещать указанные территории”, - говорится в совместном заявлении.