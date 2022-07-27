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Американский генерал посетил воинскую часть Азербайджанской армии

Американский генерал посетил воинскую часть Азербайджанской армии Делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках содействия двустороннему военному сот
Армия
27 июля 2022 г. 12:05
Американский генерал посетил воинскую часть Азербайджанской армии

Делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом, находящаяся с визитом в нашей стране в рамках содействия двустороннему военному сотрудничеству между США и Азербайджанской Республикой и "Программе партнерства штатов", посетила воинскую часть и Медицинское управление Министерства обороны.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, касающиеся деятельности в рамках "Программы партнерства со штатами" со штатом Оклахома.

В заключение стороны обменялись подарками, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ generalı Azərbaycan Ordusunun hərbi hissəsinə baş çəkib

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