Американский генерал: Азербайджанские миротворцы отличаются своей образцовой службой в Афганистане

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с командующим Транспортным командованием США генералом Стефеном Р. Льонсом.

Как сообщили Report в Минобороны, поприветствовав гостей, начальник Генерального штаба поздравил генерала С.Льонса с назначением на новую должность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе и текущей обстановки на линии фронта, генерал-полковник Н.Садыков отметил, что Армения продолжает оккупационную политику в отношении нашей страны, добавив при этом, что решение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права.

Отметив развитие азербайджано-американских отношений как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, в том числе в области образования, генерал-полковник Н.Садыков подчеркнул, что сотрудничество между нашими странами в сфере обороны, в частности, с транспортным командованием, продолжается на высоком уровне.

Поздравив азербайджанскую сторону по случаю Дня государственного флага, американский генерал выразил удовлетворение своим первым визитом в Азербайджан на новой должности. Гость, высоко оценив вклад нашей страны в миссию в Афганистане, выразил признательность руководству Азербайджана за активное сотрудничество в этой области.

Назвав образцовым службу азербайджанских миротворцев, генерал С.Льонс подчеркнул, что участие азербайджанских военнослужащих в миссии в Афганистане является неотъемлемой частью сотрудничества между Азербайджаном и США, а также Азербайджаном и НАТО.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по двустороннему военному сотрудничеству.