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Али Асадов: Процесс строительства современной армии в Азербайджане будет продолжен

Али Асадов: Процесс строительства современной армии в Азербайджане будет продолжен
Армия
15 марта 2024 г. 12:14
Али Асадов: Процесс строительства современной армии в Азербайджане будет продолжен

Процесс строительства современной армии в Азербайджане будет продолжен.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

По его словам, военные расходы в ближайшие годы составят основную статью расходов государственного бюджета.

Премьер-министр напомнил, что на укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в 2023 году из госбюджета было направлено около 5,9 млрд манатов, что на 19,6% превышает показатель 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Azərbaycanda müasir ordu quruculuğu prosesi davam etdiriləcək

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