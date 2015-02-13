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    Аккредитованные в страну военные атташе посетили специальные учебные заведения

    Прошли брифинги, гостей ознакомили с материально-учебной базой

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденного министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодного плана деятельности, для аккредитованных в страну военных атташе был организован визит в Военную академию Вооруженных сил, Учебно-образовательный центр Вооруженных сил, Высшую военную школу Азербайджана и Военный лицей имени Д.Нахчыванского.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, во время визита прошли брифинги, гостей ознакомили с материально-учебной базой учебных заведений.

    Представляющие 14 стран военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.

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