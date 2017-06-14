Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджанской Республике, 14 июня 2017 года посетили воинскую часть.

Об этом сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана

В ходе визита гостям был представлен брифинг. Военные атташе из 16 стран в количестве 21 человека ознакомились с воинской частью.

Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за проведенное на высоком уровне мероприятие.