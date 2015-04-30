Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодному плану деятельности, аккредитованные в нашей стране военные атташе посетили воинскую часть в Гяндже.

Как сообщили Report из министерства обороны, представляющие 13 государств военные атташе ознакомились с общежитием, столовой, отведенными для занятий классами.

Гости также приняли участие на боевых учениях, ознакомились с созданными бытовыми и служебными условиями и выразили удовлетворенность уровнем образования.

В соответствии с программой визита, военные атташе посетили мавзолей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и посмотрели подготовленную по мотивам его произведений литературно-художественную композицию.

Гости выразили признательность руководству министерства обороны за организацию визита на столь высоком уровне.