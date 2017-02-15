Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили Военную академию

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе, аккредитованные в Азербайджане, 15-го февраля посетили Военную академию Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Представители аппаратов военных атташе из 15 стран в количестве более 20-ти человек ознакомились с ходом учебного процесса академии, после чего им был представлен брифинг об учебном заведении и были даны ответы на интересующие их вопросы.

Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.