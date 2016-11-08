Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану действий, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, 8 ноября для военных атташе, аккредитованных в нашей стране, была организована ознакомительная поездка в воинскую часть Военно-морских сил.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита для более 20-ти представителей аппарата военных атташе, представляющих 14 стран, был проведен брифинг о деятельности ВМC.

Военные атташе ознакомились с вооружением, техникой, размещением личного состава, посетили штаб, пункты обучения, казарму и столовую.

Гости выразили благодарность руководству министерства обороны за организацию поездки на высоком уровне.