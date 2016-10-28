Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть ВВС

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджане, 28 октября 2016 года посетили воинскую часть Военно-воздушных сил.

Как сообщили Report в министерстве, в ходе визита гостям был представлен ознакомительный брифинг о деятельности воинской части.

Военные атташе из 15 стран в количестве более 20-ти человек посетили казарму, столовую, пункты обучения и тренировки. В рамках визита гостям была представлена авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы.

Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за посещение воинской части.

В конце мероприятия был сделан памятный снимок участников.