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    Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили воинскую часть ВВС

    Гостям была представлена авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, военные атташе и представители аппаратов военных атташе, аккредитованные в Азербайджане, 28 октября 2016 года посетили воинскую часть Военно-воздушных сил.

    Как сообщили Report в министерстве, в ходе визита гостям был представлен ознакомительный брифинг о деятельности воинской части.

    Военные атташе из 15 стран в количестве более 20-ти человек посетили казарму, столовую, пункты обучения и тренировки. В рамках визита гостям была представлена авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы.

    Военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за посещение воинской части. 

    В конце мероприятия был сделан памятный снимок участников.

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