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Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается несмотря на морозную погоду

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается несмотря на морозную погоду Несмотря на морозную погоду продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под городом Шуша, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.
Армия
6 января 2023 г. 23:56
Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается несмотря на морозную погоду

Несмотря на морозную погоду продолжается акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей под городом Шуша, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается.

Как передает сотрудник Report с места событий, участники акции в настоящее время исполняют патриотические песни, не создавая помех для движения в обоих направлениях.

Активисты и волонтеры неизменно продолжают скандировать лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да!".

Дорога остается полностью открытой для гуманитарных целей. Только в течение сегодняшнего дня по дороге проехали 26 автомобилей российских миротворцев.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын, проходящей через Шушу, против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, продолжается уже 26 дней.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке Havanın soyuq olmasına baxmayaraq, Xankəndi-Laçın yolunda aksiya davam edir

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