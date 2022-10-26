Агентство: Имеются точные данные о минировании кладбищ в Агдаме, Джебраиле и Лачыне

Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Суарасы Лачынского района.

Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Суарасы Лачынского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

В ходе исследований, проведенных ANAMA, серьезное загрязнение минами выявлено в садах, лесах, виноградниках, разрушенных поселениях, кладбищах, берегах рек, расположенных вокруг бывшей линии соприкосновения: "В 2021 году на кладбище села Юсифджанлы Агдамского района погибли 2 мирных жителя, 2 человека получили ранения, 21 октября на кладбище села Суарасы Лачынского района произошел взрыв мины, в результате которого погиб 1 человек, еще один получил ранения".