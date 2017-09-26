Абид Шарифов: До начала разминирования территорий погибли 532 человека

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане проблемы с минами и неразорвавшимися боеприпасами есть в двух направлениях. Это проблема мин и неразорвавшихся снарядов на оккупированных Арменией территориях и землях, освобожденных от оккупации, и военные базы и полигоны, оставшиеся после советской армии, покинувшей Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Абид Шарифов на мероприятии "Презентация третьей фазы проекта "Джейранчель", перспективы проектов целевого фонда в будущем в Азербайджане".

Он сказал, что в результате пожаров и взрывов, произошедших в 1991 году, до начала операции по очистке территорий от разбросанных боеприпасов, было много инцидентов, в результате которых погибли 532 человека, 2 401 получил различные телесные травмы: "На профессиональном уровне была создана организация для устранения этой проблемы. До сегодняшнего дня 45 000 кв. м земли были очищены от мин. В то же время были обнаружены и нейтрализованы сотни тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. В рамках проекта "Салоглу" было нейтрализовано более 640 000 боеприпасов 240 различных типов".