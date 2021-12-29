88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от COVID-19

88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от коронавируса.

88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполняемых по основным направлениям.

По его словам, для предотвращения распространения COVID-19 в армии Азербайджана организована скоординированная работа с Минздравом и TƏBİB: "В Азербайджанской армии 88% военнослужащих привиты первой дозой вакцины от COVID-19, 72% - второй дозой, 8% - третьей дозой. В связи с каждым зафиксированным случаем заражения COVID-19 незамедлительно проводятся эпидемиологическая проверка и дезинфекционные работы".