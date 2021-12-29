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88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от COVID-19

88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от COVID-19 88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от коронавируса.
Армия
29 декабря 2021 г. 17:00
88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от COVID-19
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88% азербайджанских военных привиты первой дозой вакцины от коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника пресс-службы министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, выступая с докладом о проделанной в текущем году работе в области армейского строительства и задачах, выполняемых по основным направлениям.

По его словам, для предотвращения распространения COVID-19 в армии Азербайджана организована скоординированная работа с Минздравом и TƏBİB: "В Азербайджанской армии 88% военнослужащих привиты первой дозой вакцины от COVID-19, 72% - второй дозой, 8% - третьей дозой. В связи с каждым зафиксированным случаем заражения COVID-19 незамедлительно проводятся эпидемиологическая проверка и дезинфекционные работы".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçilərinin 88 faizi koronavirusa qarşı birinci doza peyvəndi qəbul edib

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