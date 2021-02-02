Азербайджанские саперы прошли спецподготовку в Турции

23 сапера Вооруженных сил Азербайджана прошли специальную подготовку в Турции.

23 сапера Вооруженных сил Азербайджана прошли специальную подготовку в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, с 3 по 29 января в городе Измир проходил специальный курс по поиску и разминированию (ÖMAT).

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили обучение и вернулись на родину.

Азербайджанские и турецкие саперы проводят на освобожденных территориях совместные работы по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. Турецкие саперы параллельно обучают азербайджанских коллег.