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Азербайджанские саперы прошли спецподготовку в Турции

Азербайджанские саперы прошли спецподготовку в Турции 23 сапера Вооруженных сил Азербайджана прошли специальную подготовку в Турции.
Армия
2 февраля 2021 г. 20:58
Азербайджанские саперы прошли спецподготовку в Турции

23 сапера Вооруженных сил Азербайджана прошли специальную подготовку в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, с 3 по 29 января в городе Измир проходил специальный курс по поиску и разминированию (ÖMAT).

Азербайджанские военнослужащие успешно завершили обучение и вернулись на родину.

Азербайджанские и турецкие саперы проводят на освобожденных территориях совместные работы по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов. Турецкие саперы параллельно обучают азербайджанских коллег.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın 23 minaaxtaranı Türkiyədə xüsusi təlim keçib

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