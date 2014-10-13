Шойгу: Происходящие в Сирии и Ираке события могут перерасти в террористическую угрозу и для Азербайджана, и для России

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе встречи С. Шойгу заявил, что Азербайджан является стратегическим партнёром России.

"У нас немало общих интересов в укреплении стабильности и безопасности на региональном уровне, - подчеркнул С. Шойгу. - События, которые происходят сейчас на Ближнем востоке, на территории Сирии и Ирака, могут перерасти в террористическую угрозу и для Азербайджана, и для России. Мы заинтересованы в тесной координации и наращивании совместных усилий в области российско-азербайджанского сотрудничества и необходимая правовая база для этого есть".

По словам министра обороны, приоритетным направлением является реализация программы развития сотрудничества РФ и Азербайджана в военной и военно-технической областях на 2013-2016 годы. План проекта сотрудничества между ведомствами уже подготовлен. В частности, в нем предусматривается совместная оперативная и боевая подготовка, в том числе, с участием флота, военно-техническое сотрудничество, подготовка и повышение квалификации военных кадров.